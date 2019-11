Are picioarele amputate, iar soția sa nu aude. După ani de sărăcie cumplită, un român și-a recâștigat demnitatea

15:00

În această seară de joi spre vineri vor avea loc 6 confruntări din NBA, cea mai importantă ligă de baschet din lume. Noapte este deschisă de duelul ce le va pune față în față pe Cleveland Cavaliers și Miami Heat. Disputa este programată pentru ora 01:00 – ora României. Matt Dellavedova pentru gazde și Goran […] The post NBA: Pelicans – Clippers, “vedeta” serii de joi spre vineri! appeared first on Cancan.ro.