Ştefan este amenințat în propriul birou: "Știi ce se întâmplă dacă ajunge la Paris, nu?"

19:10

Locuitul in Bucuresti are atat avantaje, dar si dezavantaje. Despre avantaje, am putea vorbi pana maine, pentru ca trebuie sa recunoastem ca este un oras ofertant din toate punctele de vedere. Si de la an la an, numarul persoanelor care aleg sa se mute aici este in continua crestere. Ce-i drept, s-a dezvoltat si orasul foarte mult in ultimii 10 ani, insa dezvoltarea aceasta a adus si o serie de dezavantaje, iar cel pe care il resimtim cu totii este traficul.