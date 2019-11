Ministrul de Interne spune că nu au fost ameninţate instituţii ale statului la protestele din 10 august 2018

20:30

Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a afirmat joi că, chiar şi fără fostul lider al social-democraţilor Liviu Dragnea, ea ar fi fost tot în Partidul Social Democrat.Întrebată, într-o conferinţă de presă, unde ar fi fost fără Liviu Dragnea, Viorica Dăncilă a răspuns: "Tot în PSD"."Dacă iau istoria activităţii mele în PSD pot să vorbesc despre ceea ce a fost. (...) Am intrat în PSD în 1996, înaintea domnului Dragnea. Nu l-am adus eu pe domnul Dragnea în partid, nu am aroganţa aceasta şi nici nu pot să spun lucruri pe care nu le-am făcut. Eu îmi asum istoria partidului. (...) Cum şi domnul Iohannis trebuie să îşi asume istoria partidului din care face parte, istoria unui partid care a adus austeritate şi multe lacrimi pe faţa pensionarilor sau a salariaţilor. Eu nu ştiu acum unde eram, ştiu că eram europarlamentar, mai departe nu ştiu. În acelaşi timp, trebuie să spun că am beneficiat de încrederea domnului Dragnea pentru numirea în funcţia de premier, pentru că era preşedintele partidului şi fără acordul domniei sale nu se putea realiza acest lucru, cum am beneficiat de încrederea tuturor colegilor", a adăugat Dăncilă.Liderul PSD a spus că nu are de unde să ştie dacă Liviu Dragnea s-a bucurat sau nu că a intrat în turul al doilea al prezidenţialelor.De asemenea, întrebată care a fost cel mai bun preşedinte pe care l-a avut PSD din 1990 şi până în prezent, dar şi care a fost cel mai bun şef de stat, fostul premier a precizat că fiecare dintre lideri a făcut şi lucruri bune şi mai puţin bune."Fiecare a avut lucruri bune şi mai puţin bune. Cred că înţelept ar fi să luăm din lucrurile bune ale fiecărui preşedinte. Cred că aceasta ar fi o abordare înţeleaptă şi pe care eu o am în acest moment. Cel mai bun preşedinte? Am văzut că candidatul Iohannis spune de fiecare dată 'această ţară a fost condusă în cea mai mare parte de PSD'. La nivelul Administraţiei Prezidenţiale din 30 de ani 19 ani am avut preşedinţi de dreapta, preşedinţi care nu ne-au reprezentat şi care nu au adus un plus de imagine pentru ţara noastră. Dacă ne uităm la preşedinţii pe care i-am avut din partea PSD, vedem că în timpul mandatului lor au fost lucruri bune. Ceea ce vreau să rămână însă pentru România în 30 de ani este că PSD a dus România în NATO, în UE, PSD a gestionat preşedinţia rotativă a Consiliului UE, prima preşedinţie rotativă - următoarea va fi peste 14 ani - într-un mod care a fost apreciat de toate statele membre şi nu numai. (...) Trebuie ca fiecare dintre noi să nu dea dovadă de aroganţă şi să spună: "eu am făcut numai lucruri bune, am fost cel mai bun"", a spus liderul PSD. AGERPRES/(A - autor: Cătălina Matei, editor: Andreea Rotaru, editor online: Adrian Dădârlat)