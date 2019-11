Nigel Farage: Conservatorii lui Boris Johnson "le-au oferit joburi" rivalilor în alegeri în schimbul retragerii

23:30

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal Under 21 a României, Mirel Rădoi, a declarat, joi seara, după succesul cu 4-1 al formaţiei sale în faţa reprezentativei similare a Finlandei în preliminariile CE 2021, că ar fi fost fericit şi cu o victorie la limită în această partidă."Am avut ceva emoţii înainte de meciul cu Finlanda şi pot să spun că eram fericit şi cu o victorie cu 1-0. A fost o partidă interesantă, prima repriză a avut de toate... ne-am dorit să marcăm repede, dar am reuşit să primim gol. Dar apoi am revenit şi am marcat goluri în prima repriză, ceea ce e un avantaj. Pe începutul reprizei a doua am suferit oarecum, nu am ştiut să alternăm momentele cu posesie şi cele în care să verticalizăm pe atacant. E bine că jucătorii au avut o reacţie pozitivă după golul primit. A fost o reacţie matură, pentru că la vârsta asta, un gol primit în minutul 3 te poate demoraliza. Însă jucătorii au avut o altă atitudine şi au arătat că pe lângă valoarea lor au încercat să îşi depăşească limitele. Au arătat calm şi maturitate în joc", a spus selecţionerul la postul Pro X.Rădoi a menţionat că e posibil ca antrenorul primei reprezentative, Cosmin Contra, să se gândească în viitorul apropiat la convocarea lui Valentin Mihăilă (Universitatea Craiova), autorul tuturor celor patru goluri ale naţionalei de tineret în faţa Finlandei. "Lui Mihăilă se pare că îi prieşte la Voluntari. Am văzut în ziar vorbindu-se de o sumă de transfer pentru el... poate că FC Voluntari se gândeşte să o plătească pentru că lui îi prieşte stadionul. În momentul de faţă e clar că Mihăilă e un jucător pe o pantă ascendentă, care arată determinare şi atitudine, pe lângă realizările pe care le are. Probabil că în viitorul apropiat se va gândi şi Cosmin Contra la el, dar eu cred că acum cei care sunt în banda stângă la naţionala mare, Coman şi Mitriţă, sunt la fel de buni şi trebuie să îşi facă treaba bine începând de mâine seară", a afirmat Mirel Rădoi.Selecţionerul a explicat că s-a gândit destul de mult înaintea partidei dacă să îl titularizeze pe fundaşul Andrei Raţiu, afectat în aceste zile de decesul bunicului său. "Am cântărit destul de mult dacă să-l introducem pe Raţiu. Ne-a fost frică să nu cumva să-l emoţionăm şi mai tare, dar până la urmă am zis că în timpul jocului va uita ce s-a întâmplat. Suntem alături de el după ce şi-a pierdut bunicul. A copilărit cu el şi chiar i-am zis că dacă vrea poate să plece din cantonament. Eu îl înţeleg perfect pentru că şi eu am avut două pierderi în ultimele şase luni. E foarte greu, dar probabil că în momentul de faţă bunicul lui îl vede de acolo de sus şi e fericit", a mai spus antrenorul.Mirel Rădoi se aşteaptă la o vreme ploioasă şi în următoarea partidă a României, în deplasare cu Irlanda de Nord. "Datele problemei şi vremea din repriza a doua de azi se va asemăna cu meciul din Irlanda de Nord. Să sperăm că dacă va fi ploaie, măcar nu va fi acest vânt care azi ne-a incomodat. Danemarca este contracandidata noastră, dar eu spun că nici pe Ucraina nu o putem scoate din cărţi. Pentru că de la meci la meci va câştiga puncte. Da, acum suntem pe locul 2, e clar că noi şi danezii suntem favoriţi, dar nu aş vrea să uităm de Ucraina", a precizat Rădoi.Selecţionata României a învins echipa Finlandei cu scorul de 4-1 (3-1), joi seara, pe Stadionul ''Anghel Iordănescu'' din Voluntari, în Grupa a 8-a a preliminariilor Campionatului European de fotbal Under-21 din 2021.România a urcat pentru moment pe primul loc în clasament, cu 9 puncte (4 jocuri), urmată de Danemarca, 9 puncte (3 j), Finlanda, 7 puncte (5 j), Ucraina, 3 puncte (3 j), Irlanda de Nord, 2 puncte (4 j), Malta, 1 punct (3 j).AGERPRES (V, AS-editor: Marius Ţone, editor online: Daniela Juncu)