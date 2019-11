ROMÂNIA U21 - FINLANDA U21 4-1 // O coincidență demnă de Dosarele X! Ce se întâmpla în urmă cu 37 de ani, tot la un meci al României de tineret!

10:50

Adrian Marțian (48 de ani), fost finanțator la UTA Arad, își dorește să revină în fotbalul românesc și spune că poartă negocieri cu Ionuț Negoiță pentru a cumpăra Dinamo, dar dacă nu îi iese se gândește să cumpere clubul arădean. Afaceristul susține că deține brand-ul UTA și ar dori să fuzioneze cu actuala echipă ce activează în Liga 2 sub acest nume.„Eu am zis că dacă nu reușesc cu Dinamo, cumpăr UTA asta și atunci le am pe amândouă (n.r. ...