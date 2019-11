GSP Live // VIDEO Adrian Marțian plănuiește o lovitură: „Cumpăr și UTA asta și le unesc”

Adrian Marțian (48 de ani), fost finanțator la UTA Arad, își dorește să revină în fotbalul românesc și spune că poartă negocieri cu Ionuț Negoiță pentru a cumpăra Dinamo, dar dacă nu îi iese se gândește să cumpere clubul arădean. Afaceristul susține că deține brand-ul UTA și ar dori să fuzioneze cu actuala echipă ce activează în Liga 2 sub acest nume.„Eu am zis că dacă nu reușesc cu Dinamo, cumpăr UTA asta și atunci le am pe amândouă (n.r. ...

