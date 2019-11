HOROSCOP weekend 15-17 noiembrie. Gemenii trebuie să fie atenți la cheltuieli, Vărsătorii trebuie să fie atenți la stres

HOROSCOP. Iata in continuare horoscopul de weekend 15-17 noiembrie 2019. Marti 12 noiembrie a avut loc Luna plina in Taur, o lunatie benefica asa cum se intampla ori de cate ori are loc in aceasta zodie a frumusetii,...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Antena3