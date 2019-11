Nicolae Stanciu despre România U21: „Europeanul a trecut, vor veni momente în care vor fi criticați!”

12:10

Andreea Ojog are 26 de ani, lucrează la Look Plus și e fascinată de fotbal. A crescut aproape de stadionul Ghencea și a devenit, inevitabil, fană a fotbalului.Reporterul a oferit un interviu pentru pagina echipei FC Voluntari în care a vorbit despre pasiunea ei pentru fotbal.„Aveam 4-5 ani și locuiam aproape de stadionul Ghencea. Mergeam cu părinții aproape la toate meciurile Stelei. Așa s-a dezvoltat în mine pasiunea pentru acest sport. ...