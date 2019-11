„Guriță” ține de scaun: „Contractul se prelungește automat dacă mă calific la EURO 2020!”

09:00

Polițiștii și procurorii au descoperit o plantație de cannabis în Neamț. Vezi AICI cum era cultivată planta și cum au acționat oamenii legii. Un kilogram de marijuana era vândut cu 35 000-40 000 de lei. Bărbatul plantase o cantitate impresionantă de cannabis pe un teren din Neamț, după care o recolta și o ducea la […] The post Imagini inedite cu plantația de cannabis a unui moldovean din Neamț! Bărbatul a fost reținut! appeared first on Cancan.ro.