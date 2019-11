EXCLUSIV VIDEO Adrian Mutu le taie aripile: „Jucătorii de la U21 nu pot face față la echipa mare”

12:50

Atunci cand incepe sa se incalzeasca afara ne gandim cu totii la vara, iar daca pentru unii aceasta perioada este sezonul de vacante, pentru firmele care comercializeaza aparate de conditionat acesta este momentul in care perioada se aglomereaza foarte mult. Iti prezentam mai multe informatii despre cum poti alege cel mai bun aparat de aer conditionat in functie de preferintele si nevoile personale. PretulPretul este acela care va incadra echipamentele in diverse categorii de buget. ...