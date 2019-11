Klaus Iohannis: PSD împroaşcă venin, minciuni, fake news. Aşa ştiu ei să îşi facă campanie

14:50

Sesizarea către Direcţia de Sănătate Publică Vaslui a fost făcută de către conducerea Spitalului Judeţean Vaslui, după ce trei pacienţi s-au infectat cu Clostridium Difficile. „Am avut trei cazuri de Clostridium Difficile în secţia de ortopedie. Am sesizat Direcţia de Sănătate Publică, au venit în control de la DSP şi de comun acord am stabilit închiderea secţiei pentru a limita aceste tipuri de infectări. Am decis să extrenăm toţi pacienţii care puteau fi externaţi, am limitat internările ca să...