PREMIERE CINEMATOGRAFICE Noua versiune ''Charlie's Angels'' şi ''Ford vs Ferrari'' debutează în cinematografele din SUA

O parte dintre fermierii care declară pesta porcină africană şi trebuie să sacrifice zeci de mii de porci vând ilegal animale către samsarii de porci, care încasează şi despăgubirile oferite de autorităţi, iar această situaţie trebuie anunţată la Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), deoarece este o problemă de siguranţă naţională, a declarat vineri pentru AGERPRES preşedintele Romalimenta, Sorin Minea."Părerea mea sinceră, şi aş anunţa CSAT în chestiunea asta, pentru că e o problemă de siguranţă naţională, este că o parte din cei care declară pesta porcină africană şi ar trebui să-şi sacrifice mii, zeci de mii de porci, o parte dintre porci sunt ‘măritaţi' către aceşti negustori, samsari de porci, care au apărut peste noapte în România, ei iau şi despăgubirile şi banii de la aceşti oameni", a afirmat Sorin Minea.Reprezentantul patronatelor din industria alimentară consideră că acordarea de către autorităţi de despăgubiri pentru porci neînregistraţi este "o crimă"."Îmi permit să spun un lucru: în România creşterea porcului e complet necontrolată, potrivit oricărei legi. Legea pe care a dat-o Daea, aia cu 5%, care e mult diminuată faţă de chestia reală, acel ordin de ministru e în vigoare de 10 ani. Trebuia să-l mai avem o dată? De ce n-a fost respectat? Despăgubiri pentru animale neînregistrate în caz de pestă porcină e o crimă. Târguri de animale deschise în continuare? Târguri de tradiţionale fără trasabilitate? Este o crimă ceea ce se întâmplă acum. Şi nu pot să mă stăpânesc să nu bănuiesc, pentru că la un moment dat a şi apărut o fermă care sacrifica porci într-o veselie şi cineva a venit şi a spus că cei care cărau porcii să-i îngroape furau pulpele porcilor şi le duceau acasă", a subliniat Sorin Minea.Preşedintele Romalimenta a menţionat că după apariţia pestei porcine africane s-a descoperit că numărul porcilor din gospodării era mult mai mare decât cel prezentat oficial anterior de statistică."În România, conform datelor statistice, acum un an de zile existau aproximativ 4,1 - 4,2 milioane de porci, în ferme industriale, pe pepiniera lor, şi aproximativ 1 - 1,1 milioane de porci în gospodăriile populaţiei. Definirea gospodăriei populaţiei e pur românească. În clipa în care a apărut pesta porcină şi s-a intrat în curţile populaţiei, s-au descoperit în curţile populaţiei de vreo trei ori mai mulţi porci decât erau declaraţi, deci porci neînregistraţi. La ora actuală, după datele statistice care din păcate nu se mai comunică, avem în curţile populaţiei peste 4 milioane de porci, şi în ferme sub 3 milioane de porci", a susţinut Sorin Minea.Reprezentantul patronatelor din industria alimentară a apreciat că toate grătarele care oferă carne preparată pentru consum la marginea şoselelor folosesc carne de porc achiziţionată ilegal."Eu nu am înţeles niciodată prin ‘curtea populaţiei' decât pe cel care are un număr limitat de porc, pe care îi mănâncă el cu toate neamurile lui. Aşa spune legea, n-are voie să vândă, să sacrifice, n-are voie să facă reproducţie. Nu eu am făcut legea. Dar vorbesc de cel care are zeci sau sute de porci, pe persoană fizică, că aşa se face în România, în curte, pe câmpii, pe pajişti, unde apucă şi el, că e om de afaceri, care nu face decât să satisfacă piaţa gri-neagră din România şi să distrugă preţul în România. Tot ce mâncaţi de la grataragiii de pe drum şi toate astea este porc ‘la negru', a menţionat Sorin Minea.Şeful Romalimenta a susţinut că modul în care autorităţile au gestionat pesta porcină a avut ca efect punerea la frigider a pestei porcine africane."Când a apărut pesta s-au întâmplat două chestiuni: toată lumea a început să-şi taie porcii într-o veselie, iar statul roman, în loc să îi ia pe ăştia, să îi aresteze, să îi amendeze, să nu facă lucruri rele, le-a dat despăgubiri. Toată carnea aia de porc a stat în frigidere, şi, spre cunoştinţa tuturor, virusul pestei porcine africane rezistă cam un an de zile pe sol, deci afară, iar în frigider bănuiesc că rezistă câteva zeci de ani. Deci practic pesta porcină a fost pusă în frigider şi reîmpărţită. Pe mine m-a mirat şi nu am înţeles niciodată de unde au apărut porcii din curtea populaţiei. În România nu există reproducţie la porc, e iluzorie, mă îndoiesc profund că ei cumpără purcei din Olanda sau Danemarca, dar totuşi au sute de porci", a mai spus Minea.Acesta i-a acuzat pe cei care nu au oprit pesta porcină africană că pun în pericol exportul către UE din întreaga industrie alimentară românească, inclusiv producţia de cereale."Unde s-a ajuns? România intră pe punctul 3 (punctul 3 al Anexei Deciziei UE din 2014 privind măsurile intra-comunitare de combatere a pestei porcine, n.r.). După punctul 3 mai este un singur punct, punctul 4. Punctul 3 însemna că din zona roşie, zona roşie fiind 10 kilometri în jurul focarului, nu poate să iasă animale vii sau carne de la animale vii. Dacă se baga în lege ceea ce era şi pe vremea lui Ceauşescu - zona de 10 kilometri în jurul marilor ferme, acele ferme nu intrau în zona roşie şi puteau să-şi comercializeze porcii către industrie. Deoarece n-au fost atenţi la această treabă, au intrat în zona roşie şi au protestat că nu au voie să-şi vândă porcii. Deci n-au ştiut să preîntâmpine această lege, iar statul român n-a respectat legea. Zona 3 înseamnă că toată România este considerată roşie, şi o asociaţie profesională a cerut şi a fost mândră de ceea ce a făcut. Pentru că în clipa aceea înseamnă că din România nu mai poate să iasă niciun gram nu de porc şi de carne de porc, dar nici preparate, pentru că toţi fiind în zona roşie, avem suspiciune de pestă porcină africană. Înseamnă pierderea completă a pieţei europene, deja am pierdut-o pe trei sferturi", a avertizat Sorin Minea.Nu în ultimul rând, reprezentantul patronatelor din industria alimentară a subliniat că producţia românească de cereale poate ajunge în poziţia de a nu mai fi acceptată la export în UE."După zona 3 urmează zona 4. În clipa în care eşti în zona 4, niciun produs agroindustrial nu mai iese din zonă. În cazul unei pestei porcine, nici porumbul nu mai iese din România, pentru că se foloseşte la furaje. Aici este ticăloşia celor care n-au oprit pesta porcină, că nu i-au avertizat şi pe producătorii de cereale. (...) Dacă în clipa următoare toată comunitatea europeană poate să intre în România, pentru că embargoul e doar de la noi la ei, nu şi de la ei la noi, piaţa românească va fi distrusă în totalitate. Ori aici era rolul Guvernului, un Guvern responsabil, că e acela care a plecat sau acela care a venit, habar nu am, dar dacă crede că datorită populismului poate distruge absolut orice urmă de economie a României, deci toată producţia agricolă, nu numai carnea de porc, aici este inconştienţă dusă dincolo de absolut orice limită", a încheiat Sorin Minea.Sorin Minea a participat de-a şaptea ediţie a Romanian Food & Agribusiness Conference.