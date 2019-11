CNA a amendat Pro TV cu 10.000 de lei! Motivul: o vacă în platoul emisiunii MasterChef

12:20

Cosmin Contra, selecționerul reprezentativei României a declarat înaintea confruntării pe care „tricolorii" o vor susține astăzi în preliminariile EURO 2020 că dacă echipa națională se califică la turneul final atunci contractual său cu FRF se prelungește automat. „Contractul meu cu Federaţia, dacă nu mă calific la Campionatul European, expiră în decembrie. Este poate un lucru […]