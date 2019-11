Un român suspectat de proxenetism a fost arestat preventiv în Franţa

21:00

Într-o lume în care foarte mulţi preoţi merg la biserică în maşini scumpe, parohul din satul Mihuleni, Ion Graur, a anulat toate taxele bisericeşti şi îi îndeamnă şi pe ceilalţi colegi de breaslă să îi urmeze gestul. „Acolo unde este taxă, nu mai este har”, a declarat preotul care a preluat parohia din Mihuleni în luna februarie a acestui an. Preotul a menţionat că are din ce să îşi câştige existenţa, pentru că deţine o mică afacere, iar pentru preoţie nu are pretenţia de bani. „Pentru mine, să...