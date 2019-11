Dăncilă neagă că PSD ar fi implicat în difuzarea unor materiale false atribuite USR-PLUS: ”Nu am face așa ceva”

Președintele PSD Viorica Dăncilă a negat că partidul său ar fi implicat în conceperea și distribuirea unor mesaje false de campanie atribuite USR-PLUS prin care simpatizanții acestei alianțe sunt îndemnați să boicoteze turul II al alegerilor prezidențiale. ”Nu ştiu despre niciun material în acest sens, nu am face aşa ceva, nu am făcut aşa ceva. […] Post-ul Dăncilă neagă că PSD ar fi implicat în difuzarea unor materiale false atribuite USR-PLUS: ”Nu am face așa ceva” apare prima dată în Libertatea.

