ROMÂNIA - SUEDIA // Vasile Mogoș, debut într-un meci cu miză uriașă! Contra l-a trimis în locul lui Romario Benzar

18:50

Damjan Djokovic (29 de ani) e unul dintre jucătorii de bază de la CFR Cluj și vorbește limba română perfect. Croatul, care are și cetățenie olandeză, nu se gândește să-și ia și cetățenia română pentru a juca pentru naționala condusă de Cosmin Contra. „În primul rând, cred că România are mult talent şi nu cred că are nevoie de mine”, a spus Damjan Djokovic. ...