Ștefan Stan și-a dus proaspăta soție în cimitir la miezul nopții! Motivul…

16:00

Întâmplare emoționantă în Tășnad, acolo unde un maidanez speriat a ajuns tocmai pe acoperișul un bloc. Câinele era atât de înspăimântat, încăt a încercat să sară de pe bloc. O femeie a filmat maidanezul agitat, iar apoi a trimis imaginile către redacția observator.tv de la Tășnad. „Azi dimineaţă m-am trezit cu un câine pe bloc. […] The post Un maidanez speriat, salvat de o femeie din Tășnad înainte să sară de pe un bloc appeared first on Cancan.ro.