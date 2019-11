„Guriță” e „CONTRA” EURO 2020 și după 0-2 cu Suedia: „Contractul meu expiră în decembrie!”

16:10

S-au plăcut și s-au iubit departe de ochii tuturor, însă… povestea lor de dragoste a ajuns la final, deși, apropiații și fanii se așteptau ca relația lor să treacă la un alt nivel. Invitată în platoul emisiunii lui Dan Capatos, Daniela Crudu a dezvăluit că este o femeie singură și a spus de ce a […] The post Daniela Crudu s-a despărțit de iubitul milionar! Care e motivul separării: “M-am săturat să…” appeared first on Cancan.ro.