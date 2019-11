Reacția lui Contra după eșecul cu Suedia: „E una dintre cele mai mari dezamăgiri din carieră”

00:10

Marius Șumudică a tras un semnal de alarmă în ceea ce privește defensiva României înaintea meciului pierdut cu Suedia, scor 0-2, iar la finalul partidei a reacționat la GSP Live.„Îmi pare rău de ce s-a întâmplat azi. Înaintea meciului am dat o declarație și am rămas surprins de tactica folosită. Eu am spus de la început că Suedia joacă de 40 de ani în sistemul 4-4-2. S-a întâmplat exact ce am zis eu. Dacă te documentezi puțin... ...