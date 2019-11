Ziua transporturilor militare

03:40

Fotbalistul echipei naţionale a Suediei, Alexander Isak, a declarat, vineri seara, că suporterii români prezenţi pe Arena Naţională au scandat lozinci cu caracter rasist, precizând că este incredibil că asemenea lucruri se întâmplă pe stadioanele de fotbal."Da, am auzit scandări rasiste din tribune. Sunt dezamăgit, este incredibil că asemenea lucruri se întâmplă. Dar noi eram pregătiţi pentru aşa ceva şi am făcut faţă", a spus jucătorul de culoare după meciul cu echipei naţionale a României.Isak s-a arătat însă fericit de faptul că a reuşit să se califice cu Suedia la EURO 2020. "Suntem fericiţi, am venit aici să câştigăm meciul cu România şi am reuşit. Am făcut un joc foarte bun şi suntem toţi bucuroşi. Trebuia să fim la un nivel înalt şi am fost, de aceea consider că am câştigat meciul destul de uşor. Este prima mea calificare la un turneu final, sunt foarte mândru de echipa mea", a precizat el.În min. 81 al întâlnirii România - Suedia, arbitrul italian Daniele Orsato a oprit meciul un minut pe motiv de scandări cu caracter rasist la adresa atacantului suedez de culoare Alexander Isak, iar de la instalaţia de amplificare s-a transmis un avertisment către suporterii români prin care au fost atenţionaţi că există riscul întreruperii definitive a partidei în cazul în care asemenea incidente se repetă.Echipa naţională de fotbal a României a ratat calificarea la EURO 2020 prin intermediul preliminariilor continentale, după ce a fost învinsă fără drept de apel de Suedia cu scorul de 2-0 (2-0), vineri seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în penultimul său meci din Grupa F.Suedia s-a impus prin golurile marcate de Marcus Berg (18) şi Robin Quaison (34), obţinând calificarea la EURO 2020.România va juca luni ultimul său meci din preliminariile EURO 2020, cu Spania, la Madrid, pe Stadionul ''Wanda Metropolitano'' (ora 21:45)."Tricolorii" păstrează şanse de calificare la turneul final de anul viitor prin intermediul barajului Ligii Naţiunilor.AGERPRES (A-editor: Marius Ţone, editor online: Daniela Juncu)