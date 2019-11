Cea mai tânără fată care a escaladat Kilimanjaro: Are doar 6 ani şi i-a cucerit pe alpiniştii profesionişti urcând pe munte fără ajutorul nimănui - FOTO

09:50

Meteorologii avertizează că, până la ora 11.00, se va semnala ceaţă care determină reducerea vizibilităţii local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri în judeţele: Bacău, Botoşani, Suceava, Galaţi, Vrancea, Vaslui şi Alba. De asemenea, până la ora 10.00 este semnalată ceaţă ce determină scădere vizibilităţii sub 200 de metri şi izolat 50 de metri în judeţele: Gorj, Constanţa, Tulcea, Brăila, Ialomiţa, Argeş, Buzău, Prahova, Călăraşi, Giurgiu, Ilfov, Teleorman şi Dâmboviţa. Citeşte şi „L-am...