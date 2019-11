Scrisoarea virală în Romania: Dragă doamnă profesoară! Vă scrie mama unei fetițe de nouă ani

19:40

”Urmașul lui Ștefan cel Mare”, prins cu plăcuțe personalizate, s-a întors acasă după 24 de ore de arest. Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți a dispus luarea măsurii controlului judiciar față de Cornel Cernoschi, începând de pe 14 noiembrie, pe o perioadă de 60 de zile. Controlul judiciar impune o […] The post ”Urmașul lui Ștefan cel Mare”, prins cu plăcuțe personalizate, s-a întors acasă după 24 de ore de arest appeared first on Cancan.ro.