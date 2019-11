S-a căsătorit în mare secret! Vestea primită azi de Andreea Mantea

00:20

Aspirant la o viață de artist după ce a strâns 18 milioane de vizualizări cu o melodie în care fredonează despre papucii lui de firmă, Abi Talent a mai bifat o ”aroganță”. Puștiul care s-a îmbogățit din Youtube a ieșit la cumpărături și a scos din buzunare o sumă colosală pentru… un ceas! CANCAN.RO, SITE-UL […] The post Puștiul care s-a îmbogățit din Youtube a ieșit la cumpărături! Rolex de 7.500 euro și… appeared first on Cancan.ro.