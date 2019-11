Fotbal feminin: Jucătoarele din Spania, în grevă pentru condiţii de muncă ''demne''

11:50

Organizaţia Salvaţi Copiii şi tenismena Sorana Cîrstea au dotat Maternitatea din Târgovişte cu patru monitoare de funcţii vitale şi 12 injectomate, în valoare de aproape 23.000 de euro, achiziţionate cu ajutorul susţinătorilor campaniei de reducere a mortalităţii infantile."Deşi Maternitatea Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgovişte îngrijeşte nou-născuţi prematur sau cu diverse patologii grave din mai multe judeţe din Regiunea Sud-Muntenia, aparatura medicală vitală rămâne o promisiune pe hârtie, amânată de autorităţi. De Ziua Mondială a Prematurităţii, Organizaţia Salvaţi Copiii dotează maternitatea din Târgovişte pentru a patra oară, beneficiind de prezenţa şi sprijinul extraordinar al sportivei Sorana Cîrstea", se arată într-un comunicat remis sâmbătă de organizaţie.Potrivit sursei citate, dintre cele 204 maternităţi din întreaga ţară, Salvaţi Copiii a dotat deja 96, în mod constant, în funcţie de nevoile prioritare, transmise de medicii alături de care organizaţia lucrează. La Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgovişte, organizaţia a donat în ultimii trei ani aparatură medicală în valoare totală de 68.865 de euro, la care se adaugă acum patru monitoare de funcţii vitale donate cu sprijinul Soranei Cîrstea şi 12 injectomate în valoare de 22.953 de euro, achiziţionate cu ajutorul susţinătorilor campaniei de reducere a mortalităţii infantile."Salvarea nou-născuţilor prematur ar trebui să fie o prioritate naţională, de care să fim conştienţi cu toţii. Nicio mare victorie nu se poate obţine fără să ai la dispoziţie instrumente bune şi o echipă alături de care să construieşti. Mă bucur că medicii, Salvaţi Copiii şi nou-născuţii prematur m-au primit în echipa lor, aceasta este o echipă a vieţii", a declarat Sorana Cîrstea, citată în comunicat.Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgovişte are în grijă anual aproximativ 2.000 de nou-născuţi, dintre care 237 s-au născut prematur în 2018 şi în primele şase luni ale acestui an, numărul prematurilor a fost de 112."Ca maternitate de grad 3, de doi ani îngrijim prematuri din toată regiunea - Prahova, Argeş, Ialomiţa, Teleorman, Vâlcea, Olt. Ne-am dori o mai mare implicare a Ministerului Sănătăţii. Aşteptăm cu nerăbdare dotarea cu incubatoare promisă de aproape patru ani şi ne dorim obţinerea finanţării pe axa prioritară a maternităţii din Târgovişte, singura maternitate de grad 3 din ţară uitată de finanţare de doi ani, în ciuda numeroaselor memorii şi solicitări", precizează dr. Roxana Aldea, şef Secţie neonatologie la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Târgovişte.Salvaţi Copiii România lansează şi un apel către companiile din România de a direcţiona 20% din impozitul pe profit către o cauză vitală: dotarea cu echipamente a maternităţilor şi secţiilor de nou-născuţi din România."Investiţia constantă în maternităţi şi în secţiile de terapie neonatală intensivă este crucială, datele de teren arată că un număr mare de decese la nou-născuţi sunt cauzate de lipsa aparaturii medicale esenţiale. Este important să ducem incubatoare performante exact acolo unde lipsesc, pentru ca naşterea să nu mai reprezinte un factor de discriminare în România. Salvaţi Copiii lucrează umăr la umăr cu medicii din ţară, pentru a suplini lipsurile cronice exact unde este cel mai urgent. Suntem conştienţi că nu poţi selecta în ce maternitate vei salva nou-născuţii prematur şi unde revii mai târziu, aşa că facem eforturi să ajungem chiar şi în cea mai mică secţie de terapie neonatală, unde există nevoie urgentă de investiţie în aparatură medicală vitală pentru salvarea prematurilor", a subliniat Gabriela Alexandrescu, preşedinte executiv Salvaţi Copiii România, conform comunicatului.În 2018, în România s-au înregistrat 1.214 de decese ale copiilor sub un an, cu o rată a mortalităţii infantile (numărul deceselor raportat la 1.000 de naşteri) de 6,5‰. Mai mult de o jumătate dintre decesele sub un an se produc în prima lună de viaţă (mortalitate neonatală), arată datele, iar o cauză majoră este lipsa aparaturii medicale performante.De asemenea, analiza factorilor favorizanţi realizată de Institutul Naţional de Sănătate Publică arată că o parte din aceste decese ar fi putut fi evitate printr-o mai bună monitorizare antenatală, care ar fi permis atât intervenţii în sarcină, cât şi direcţionarea sarcinilor cu complexitate mare către unităţi echipate corespunzător.Ratele mortalităţii infantile variază puternic de la judeţ la judeţ. Astfel, judeţele cu cele mai scăzute rate ale mortalităţii infantile anul trecut, potrivit datelor provizorii INS, sunt: Dâmboviţa (2,9‰), Ilfov (4,1‰), Arad şi Timiş (4,5‰), Iaşi şi Alba (4,8‰) şi Bucureşti (3,6‰). La polul opus, cu rate ale mortalităţii de trei şi de două ori mai mari, se află Tulcea (15,5‰), Botoşani (12,9‰), Sălaj (11,5‰), Călăraşi (11,2‰) şi Caraş-Severin (10‰).O altă constantă este clivajul rural/urban: rata mortalităţii infantile în mediul rural (7,9‰) este mult mai mare faţă de cea din mediul urban (5,3‰). În ciuda tendinţei descrescătoare a mortalităţii infantile, în România, decalajul absolut dintre mediul rural şi cel urban s-a păstrat relativ constant până în 2014. Dată fiind scăderea ratelor mortalităţii, în termeni relativi, decalajul urban-rural înseamnă că diferenţa dintre şansele copiilor din mediul rural la supravieţuire faţă de cei din mediul urban s-au înrăutăţit în general în perioada 1990-2018, se mai menţionează în comunicatul Organizaţiei Salvaţi Copiii.Ziua mondială a prematurităţii este marcată, anual, la 17 noiembrie. Iniţiată de Fundaţia Europeană pentru Îngrijirea Nou-născuţilor în 2010 şi marcată oficial începând cu 2011, această zi are rolul de a atrage atenţia asupra riscurilor pe care le presupune naşterea prematură. Mai exact, scopul Zilei mondiale a prematurităţii este de a educa mamele cu privire la anumite stiluri de viaţă ce ridică probabilitatea unei naşteri premature şi de a determina găsirea resurselor financiare pentru dotarea tuturor maternităţilor cu aparatura necesară acestor copii speciali.Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, aproximativ 15 milioane de copii se nasc înainte de termen (înainte de împlinirea a 37 de săptămâni de sarcină) şi acest număr este în creştere. Complicaţiile survenite în situaţia naşterilor înainte de termen reprezintă principala cauza a mortalităţii în rândul copiilor cu vârsta sub cinci ani. Estimările arată că aproximativ 75% dintre aceste decese ar putea fi prevenite prin intervenţii moderne şi rentabile. Sursa foto: Salvati Copiii Romania / Facebook