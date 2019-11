Apariție neașteptată a fostului premier! Viorica Dăncilă, fotografiată la coadă la Starbucks

00:20

Mega-controversă amoroasă în ”lumea bună”! La scurt timp după ce a fost acuzată că și-a părăsit familia pentru un fost membru al Guvernului, una dintre cele mai cunoscute designeriţe de modă din România a început războiul în instanță cu tatăl copiilor ei. Celebra creatoare de modă își ”revendică” fiica & fiul la Judecătorie. CANCAN.RO, SITE-UL […] The post Celebra creatoare de modă își ”revendică” fiica & fiul la Judecătorie appeared first on Cancan.ro.