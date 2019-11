Antonia s-a pozat în baie, iar detaliile intime a omis să le ascundă! Ups: s-a văzut tot

01:00

Selecționerul Cosmin Contra are orele numărate la naționala României. Depășit total în această campanie de calificare, selecționerul Cosmin Contra își face o ieșire din scenă pe ușa din spate a naționalei. Aflat la cel mai slab meci al său la cârma naționalei, în duelul pierdut cu 2-0 pe „Național Arena”, Cosmin Contra a recunoscut superioritatea […] The post CONTRA are orele numărate » Liderii naționalei „mătură” pe jos cu „Guriță”: „Am simțit că puteam mai mult!” appeared first on Cancan.ro.