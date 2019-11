Meteorologii avertizează! Cod galben de ceață în șapte județe

10:40

„Cu inimile frânte de durere, anunțăm plecarea dintre noi a marelui actor Petru Ciubotaru. Nouă, colegilor din Teatrul Național Iași, spectatorilor, prietenilor, scenei ieșene de teatru, ne vor lipsi zâmbetul pe care-l oferea cu generozitate, talentul uriaș și inegalabil, amintirile extraordinare, povestite cu har, cu care ne însenina mereu, vitalitatea, verva, pasiunea neobosită pentru teatru […] The post După Mihai Constantinescu și Leo Iorga, un alt nume mare din România s-a stins pe patul de spital appeared first on Cancan.ro.