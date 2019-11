O româncă se luptă de patru ani să-şi recupereze copiii aflaţi în grija statului finlandez

15:30

În 2018, în Romania s-au înregistrat 1.214 de decese ale copiilor sub un an, cu o rată a mortalităţii infantile (numărul deceselor raportat la 1.000 de naşteri) de 6,5 la mie. Mai mult de jumătate dintre decesele sub un an se produc în prima lună de viaţă (mortalitate neonatală), arată datele, iar o cauză majoră este lipsa aparaturii medicale performante, arată organizaţia Salvaţi Copiii. Judeţul Călăraşi are o mortalitate de 2,3 ori mai mare.