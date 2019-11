Atletism: Cristina Simion, medaliată cu aur la Mondialele de alergare montană

17:50

Actorul britanic Clive Owen va interpreta rolul fostului preşedinte american Bill Clinton într-un serial de televiziune despre procedura de destituire care l-a vizat ca urmare a unei aventuri extraconjugale cu o stagiară de la Casa Albă, relatează sâmbătă Press Association.Cea de-a treia serie a "American Crime Story" va urmări relaţia lui Bill Clinton cu Monica Lewinsky, care a zguduit Statele Unite şi a condus aproape la demiterea preşedintelui american.Owen, în vârstă de 55 de ani, cunoscut pentru rolurile din "Inside Man" şi "Children Of Men", îl va interpreta pe Bill Clinton, potrivit site-ului american Deadline.Anterior a fost anunţat că Beanie Feldstein va juca rolul Monicăi Lewinsky.Sarah Paulson va interpreta rolul Lindei Tripp, cea care a înregistrat în secret apelurile confidenţiale ale Monicăi Lewinsky despre relaţia ei cu preşedintele.Annaleigh Ashford o va întruchipa pe Paula Jones, care l-a dat în judecată pe Bill Clinton pentru hărţuire sexuală.Rolul lui Hillary Clinton urmează să fie anunţat. Lewinsky va fi unul dintre producătorii serialului, care este realizat de regizorul Ryan Murphy.Acesta va fi cel de-al treilea sezon al "American Crime Story". Primul sezon, intitulat "The People v O J Simpson", a avut ca subiect procesul pentru crimă intentat lui O J Simpson. Al doilea sezon, intitulat "The Assassination of Gianni Versace", a prezentat uciderea faimosului creator de modă italian.AGERPRES/(AS - editor: Mihaela Moise, editor online: Ady Ivaşcu)