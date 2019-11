Ziua mondială a prematurităţii

La 17 noiembrie este marcată, anual, Ziua mondială a prematurităţii.Iniţiată de Fundaţia Europeană pentru Îngrijirea Nou-născuţilor, în 2010, şi marcată, oficial, începând cu 2011, această zi are rolul de a atrage atenţia asupra riscurilor pe care le presupune naşterea prematură. Mai exact, scopul Zilei mondiale a prematurităţii este de a educa mamele cu privire la anumite stiluri de viaţă ce ridică probabilitatea unei naşteri premature şi de a determina găsirea resurselor financiare pentru dotarea tuturor maternităţilor cu aparatura necesară acestor copii speciali.Potrivit site-ului Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, www.who.int, aproximativ 15 milioane de copii se nasc înainte de termen (înainte de împlinirea a 37 de săptămâni de sarcină), iar acest număr este în creştere. Complicaţiile survenite în situaţia naşterilor înainte de termen reprezintă principala cauza a mortalităţii în rândul copiilor cu vârsta sub 5 ani. Estimările arată că aproximativ 75% dintre aceste decese ar putea fi prevenite prin intervenţii moderne şi rentabile. Aparatura necesară include incubatoare, mese de resuscitare sau aparate speciale de testat hemoglobina şi funcţiile vitale ale nou-născuţilor prematuri.Peste 60% dintre cazuri se înregistrează în Africa şi în Asia de Sud. În ţările sărace, aproximativ 12% dintre bebeluşi sunt născuţi prematur, faţă de 9% în ţările mai bine dezvoltate.Printre factorii de risc ce pot duce la o naştere prematură se numără: fumatul, consumul de alcool, utilizarea medicamentelor, regimul alimentar, stresul, vârsta de peste 35 de ani.Conform Asociaţiei Prematurilor din România, în ţara noastră se nasc înainte de termen aproximativ 18.000 de copii, unul la fiecare 30 de minute, indică asociatiaprematurilor.ro. La 2 septembrie 2019, Asociaţia Prematurilor a demarat proiectul "Caravana pentru control gravide şi mame aflate în risc". Până în prezent, 68 de gravide, din comunităţi defavorizate, au beneficiat de control al sarcinii şi ecografie de specialitate, în funcţie de gradul de graviditate în care se aflau. Un procent de 70% din gravidele consultate se aflau la prima ecografie, chiar dacă nu erau la prima sarcină.Asociaţia Prematurilor este singurul ONG din România pe prematuritate acreditat în conformitate cu prevederile Legii nr.197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice din România, potrivit site-ului oficial al asociaţiei.Potrivit unui comunicat de presă al organizaţiei "Salvaţi Copiii", din 25 aprilie 2019, mii de copii născuţi prematur în România rămân, anual, în afara sistemului medical şi nu primesc îngrijirea neonatală necesară, în condiţiile în care România dispune de doar 20 de maternităţi cu dotare performantă, dintre care şapte sunt în Bucureşti, unde secţiile de terapie neonatală sunt foarte aglomerate. Astfel, se impune creşterea numărului de maternităţi de gradul III, cu o distribuţie geografică uniformă, sau prin creşterea numărului de locuri din maternităţile de grad III existente. Pentru oricare dintre aceste două soluţii, este nevoie de creşterea nivelului de finanţare, dotarea cu aparatură medicală şi creşterea numărului de personal medical din aceste instituţii medicale, potrivit medicului primar neonatolog Adriana Dan, şef Secţie Neonatologie la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.Salvaţi Copiii este o organizaţie neguvernamentală, asociaţie de utilitate publică, non-profit, democratică, neafiliată politic sau religios, care militează activ pentru protecţia drepturilor copilului în România, din 1990, în acord cu prevederile Convenţiei Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copilului, cu Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene şi cu legislaţia României. Este membru al Save the Children, cea mai mare organizaţie independentă din lume care promovează drepturile copilului şi care cuprinde 30 de membri şi desfăşoară programe în peste 120 de ţări.În ultimii şapte ani, Salvaţi Copiii România a învestit în dotarea a 88 de maternităţi şi secţii de nou-născuţi din 41 de judeţe ale ţării cu 515 echipamente medicale, care au ajutat la supravieţuirea a peste 42.000 de copii. În 2019, peste 115 aparate vor ajunge sau au ajuns deja la 49 de maternităţi, valoarea acestora fiind de peste 1.000.000 de euro, arată site-ului salvaticopiii.ro. AGERPRES/(Documentare - Horia Plugaru, editor: Roxana Mihordescu, editor online: Daniela Juncu)

