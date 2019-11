Ziua mondială de comemorare a victimelor accidentelor de circulaţie (ONU)

În fiecare an, începând din 2005, în a treia duminică a lunii noiembrie este marcată Ziua mondială de comemorare a victimelor accidentelor de circulaţie. În 2019, data la care sunt comemorate victimele accidentelor de circulaţie este 17 noiembrie.Tema propusă pentru 2019 este "Life is not a car part" ("Viaţa nu e o parte a unei maşini"), potrivit site-ului www.worlddayofremembrance.org, şi se referă la faptul că în ciuda eforturilor globale, aglomeraţia rutieră existentă în întreaga lume şi felul în care se circulă pe şosele duc la un număr îngrijorător de decese sau persoane grav rănite.Această temă se referă la pilonul 3 al planului global pentru ''Deceniul de Acţiune pentru Siguranţa Rutieră 2011-2020 - Vehicule mai sigure", iar scopul este de a spori siguranţa pasagerilor din autovehicule şi a pietonilor, reducerea numărului de decese şi răniri/boli, atât din cauza accidentelor rutiere, cât şi a poluării aerului.La iniţiativa RoadPeace (organizaţie caritabilă din Marea Britanie, ce acordă asistenţă victimelor accidentelor rutiere), prin Rezoluţia privind ameliorarea siguranţei rutiere, adoptată la 26 octombrie 2005, Organizaţia Naţiunilor Unite a stabilit ca a treia duminică din luna noiembrie să fie desemnată Ziua mondială de comemorare a victimelor accidentelor de circulaţie, pentru a semnala cât de îngrijorător a devenit acest fenomen.Prin instituirea acestei zile se urmăreşte atragerea atenţiei asupra faptului că imprudenţa în trafic poate pune în pericol viaţa, sănătatea şi banii. În această zi, guvernele, ONG-urile şi alte instituţii ale statului din ţările lumii sunt chemate să promoveze atenţia în trafic prin activităţi care au drept scop sensibilizarea tuturor participanţilor la trafic cu privire la respectarea normelor rutiere în circulaţia pe drumurile publice, conştientizarea impactului social şi a costurilor pe care le presupun accidentele rutiere, a riscurilor la care sunt expuşi conducătorii tineri şi promovarea acţiunilor legate de factori cheie, inclusiv conducerea sub influenţa alcoolului, depăşirea vitezei legale impuse pe un anumit sector de drum public, depăşirea neregulamentară sau neacordarea priorităţii de trecere vehiculelor sau pietonilor care au acest drept, nerespectarea obligaţiei de a purta centura de siguranţă şi căştile de protecţie, precum şi chestiuni legate de infrastructura rutieră. Sursa foto: www.worlddayofremembrance.orgÎn 2011, pentru a aduce în atenţia tuturor importanţa fenomenului, a fost lansat ''Deceniul de Acţiune pentru Siguranţa Rutieră 2011-2020'' şi, totodată, apelul pentru organizarea unor acţiuni semnificative pentru marcarea Zilei mondiale de comemorare a victimelor accidentelor de circulaţie, fiind stabilit, în acord cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), un motto pentru întreaga decadă: ''Să facem deceniul 2011-2020 să-şi amintească!''.România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la numărul deceselor înregistrate în accidente auto, din cauza legislaţiei rutiere învechite, potrivit site-ului Asociaţiei Victimelor Accidentelor de Circulaţie (AVAC), www.avacromania.ro."Dacă noi vrem, cu o legislaţie rutieră veche de 20 de ani, care nici asta nu se aplică, să controlăm traficul rutier, suntem în eroare. Este evident că avem nevoie de creşterea capacităţii de supraveghere a traficului rutier, iar acest lucru în niciun caz nu se poate face prin dublarea sau triplarea numărului de agenţi, ci prin introducerea sistemelor moderne de supraveghere a traficului", a declarat Cătălin Codescu, preşedintele AVAC, conform site-ului www.avacromania.ro.Fondată în decembrie 2000, AVAC este o asociaţie neguvernamentală, fiind alături de autorităţile centrale şi locale cu responsabilităţi în prevenirea şi combaterea accidentelor de circulaţie, dar şi lângă victimele accidentelor de circulaţie şi familiile lor, pentru a le sprijini şi acorda asistenţă profesională, juridică, psihologică, socială, spre a atenua urmările grave ale evenimentelor rutiere.În 17 octombrie 2019, în România a început campania de siguranţă rutieră "Traume ireparabile - maşinile se repară, oamenii NU", organizată de Poliţia Română, Mercury 360 şi Asociaţia Victimelor Accidentelor de Circulaţie, cu sprijinul Autovit.ro. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Ionela Gavril, editor online: Daniela Juncu) Sursa foto: www.worlddayofremembrance.org

