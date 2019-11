„Raiul” vitezomanilor din România: Deşi mii de şoferi depăşesc viteza legală pe tronsonul respectiv, poliţiştii nu îi pot sancţiona / Care este motivul

17:20

Până la ora 20.00, în judeţele Argeş, Prahova, Buzău, Giurgiu, Ilfov, Dâmboviţa şi Teleorman se anunţă ceaţă care determină reducerea vizibilităţii local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri. Totodată, Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române anunţă că pe DN 7, între localităţile Lunguleţu şi Titu, judeţul Dâmboviţa, traficul rutier se desfăşoară în condiţii de ceaţă densă, vizibilitatea fiind, pe alocuri, sub 100 de metri. Şoferii sunt sfătuiţi să conducă prudent, s...