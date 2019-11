Delia Matache, fotografiată de sora sa goală prin casă! Vedeta iUmor, fără sutien și în lenjerie

14:30

Antonia și-a surprins fanii cu cel mai provocator selfie pe care l-a făcut public în ultima vreme… Frumoasa cântăreață s-a pozat în baie, însă “a omis” să ascundă detaliile intime care apar în fotografie. Așa cum era de așteptat… imaginația domnilor s-a înfierbântat și a atins cote maxime când au văzut imaginea postată de partenera […] The post Antonia s-a pozat în baie, iar detaliile intime a omis să le ascundă! Ups: s-a văzut tot appeared first on Cancan.ro.