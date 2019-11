Spania – România, în preliminariile Euro 2020 (luni, 21.45, Pro TV). Ultimul meci al lui Contra pe banca naționalei. Tricolorii sunt la Madrid. 12.000 de români în tribune!

10:10

O fostă consilieră la Ministerul Dezvoltării câștiga aproape 500.000 de lei pe an, adică aproximativ 8600 de euro lunar. Ionela Stoian cumula salariul cu alte funcții deținute în consiliile de administrație ale mai multor societăți. Ionela Stoian a fost secretar general la Ministerul Dezvoltării și consilier în cadrul ministerului, în perioada în care ministerul era