Fotbal: Olympiakos Pireu ameninţă cu retragerea din campionatul Greciei, pe care îl consideră "aranjat"

Actorul şi regizorul Danny DeVito, considerat una dintre cele mai cunoscute şi îndrăgite personalităţi de la Hollywood, s-a născut, la 17 noiembrie 1944, la Neptune, New Jersey, din părinţi italo-americani. Mama sa, Julia (Moccello), a fost casnică, iar tatăl său, Daniel Sr., a fost un întreprinzător cu mici afaceri printre care s-au numărat un magazin de curăţare chimică, un restaurant şi o sală de piscină.Danny DeVito a urmat şcoala catolică şi a crescut in Asbury Park. A debutat în film, cu un rol în drama "Dreams of Glass" (1968). După câteva experienţe nereuşite în lumea filmului, s-a dedicat teatrului.În 1972 s-a întors la film, cu un rol în "Lady Liberty", o comedie în care a jucat alături de Sophia Loren. Cel mai important rol al său vine trei ani mai târziu, când a fost distribuit în producţia "One Flew Over the Cuckoo's Nest". A jucat în rol principal într-o serie de comedii ale anilor '80, precum "Romancing the Stone" (1984), continuarea din 1985 - "Jewel of the Nile, Ruthless People" (1986), "Throw Momma From the Train" (1987), "Twins" (1988) şi "The War of the Roses" (1989), unde a interpretat alături de celebrul Michael Douglas.A trecut apoi, în spatele camerei de filmat, îmbrăcând haina de regizor şi pe cea de producător. După ce a regizat, la mijlocul anilor '80, câteva episoade din seria televizată "Amazing Stories", în anii '90 a început să se afirme ca producător, potrivit CineMagia - cinemagia.ro. Cea mai cunoscută peliculă pentru care a fost producător executiv este "Pulp Fiction", în regia lui Quentin Tarantino (1994). Filmul a fost distins în 1995 cu şase nominalizări la Oscar, obţinând prestigioasa statuetă pentru cel mai bun scenariu, care a revenit lui Quentin Tarantino şi lui Roger Avary. Pelicula a primit şi Palme d'Or la Festivalul internaţional al filmului de la Cannes în 1995, potrivit imdb.com. Au urmat producţiile "Get Shorty" (1995), "Living out Loud" (1998),"Erin Brockovich" (2000), "Be Cool" (2005) şi "Relative Strangers" (2006).A continuat să se remarce pe platourile de filmare, în roluri variate în pelicule precum: "Batman Returns" (1992), "Look who's talking now" (1993), "Junior" (1994), "Matilda" (1996), "The Rainmaker" (1997), "L.A. Confidential" (1997), "Man on the Moon" (1999), "What's The Worst That Could Happen?" (2001), "Anything Else" (2003), "Christmas in Love" (2004), "Deck the Halls" (2006), "Just Add Water" (2008), "House Broken" (2010), "When in Rome" (2010), "Girl Walks Into a Bar" (2011), "Hotel Noir" (2012), "All the Wilderness" (2014), "The Comedian" (2016), "The Kominsky Method" - serii tv (2018), "Dumbo" (2019).Danny DeVito a fost nominalizat de patru ori la premiile Emmy, trofeu pe care l-a câştigat pentru interpreatrea din serialul "Taxi" (1981). Tot de cinci ori a fost nominalizat la Globurile de Aur, distincţie cu care a fost recompensat în 1980, pentru rolul din acelaşi serial "Taxi". În 1990 a fost nominalizat la Festivalul Internaţional de Film de la Berlin pentru pelicula "The War of the Roses", iar în 1993 pentru filmul "Hoffa". A fost nominalizat, în 2001, la premiile Oscar şi BAFTA în calitate de producător al peliculei "Erin Brockovich".A primit, în 2011, o stea pe Walk of Fame din Hollywood. Este căsătorit din 1982 cu actriţa Rhea Perlman şi au trei copii. AGERPRES/(Documentare - Suzana Cristache Drăgan, editor: Liviu Tatu, editor online: Daniela Juncu)