Iran: Doi morţi, printre care un poliţist, şi zeci de arestări în urma manifestaţiilor marcate de ciocniri

12:50

Principalele evenimente din săptămâna 18 - 24 noiembrie:*** Membrii USR vor decide printr-un vot online, până marţi, la ora 12,00, dacă vor ca Dan Barna să rămână la conducerea partidului. Votul a început vineri.Potrivit lui Ionuţ Moşteanu, vicepreşedinte al partidului, în funcţie de opţiunile membrilor USR, Barna va demisiona sau va rămâne la conducerea partidului.Acelaşi tip de consultare a fost folosit şi de Organizaţia Bucureşti pentru susţinerea lui Nicuşor Dan la Primăria Capitalei, a amintit deputatul USR.*** Înscrierea candidaţilor la Rezidenţiatul în medicină se încheie marţi.Ministrul Sănătăţii, Victor Costache, a reiterat că niciun absolvent care reuşeşte să treacă pragul de 60% din punctajul maxim pe domeniu, pe ţară, "nu va rămâne pe dinafară".Până joia trecută şi-au depus dosarele de participare 4.733 de candidaţi, conform datelor centralizate de la direcţiile de sănătate publică.Pe 8 decembrie, Ministerul Sănătăţii va organiza concursul de intrare în Rezidenţiat în domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie.La fel ca în anii trecuţi, concursul se va desfăşura în şase centre universitare: Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş şi Timişoara, după aceeaşi metodologie, pe o durată de 4 ore, sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări.Anul acesta sunt scoase la concurs 4.710 locuri şi posturi pe cele trei domenii de pregătire. Sunt 3.960 de locuri şi posturi la domeniul medicină, 398 la medicină dentară şi 256 la farmacie, precum şi 96 de locuri pentru ministerele cu reţea sanitară proprie (MApN, Ministerul Justiţiei şi MAI).Pentru această sesiune, Ministerul Sănătăţii a suplimentat cu 558 numărul posturilor şi locurilor pe domeniul medicină, faţă de numărul de absolvenţi.În perioada 17 - 19 decembrie se va face alegerea posturilor/ locurilor de candidaţi în funcţie de punctajul obţinut. Între 6 şi 14 ianuarie 2020, viitorii rezidenţi vor semna contractele individuale de muncă cu unităţile sanitare, iar între 14 şi 16 ianuarie se va face repartiţia pe clinici de pregătire. Încadrarea în unităţile medicale ca rezident este prevăzută în data de 1 februarie 2020.*** Târgul Gaudeamus Radio România, în programul căruia se regăsesc aproape 900 de evenimente, lansări şi prezentări de carte, sesiuni de autografe, dezbateri, va avea loc de miercuri până duminică la Romexpo.Deschiderea oficială va avea loc miercuri, de la ora 12,00, la standul Radio România.Ca şi la ediţiile precedente, numeroase categorii de public vor avea accesul gratuit: preşcolari, elevi, studenţi, cadre didactice, bibliotecari, profesionişti din domeniile editorial/ educaţional, membrii uniunilor de scriitori, jurnalişti, pensionari, persoane cu dizabilităţi şi însoţitorii acestora, grupuri organizate.Pentru vizitatorii care nu se încadrează în aceste categorii, accesul în incintă se va face pe baza biletelor (în valoare de 5 lei) şi a abonamentelor de intrare (în valoare de 10 lei, valabile pentru toată perioada), care vor constitui totodată şi suportul pentru Tombola Gaudeamus.Programul de vizitare este zilnic, între orele 10,00 şi 20,00.*** UNICEF invită profesorii şi elevii din România să se alăture iniţiativei globale "Cea mai mare lecţie din lume", organizând, în perioada 20 - 22 noiembrie, o oră de educaţie despre drepturile copilului, în contextul Zilei internaţionale a drepturilor copiilor, la 30 de ani de la semnarea Convenţiei pe această temă.UNICEF pune la dispoziţie resurse gratuite profesorilor şi elevilor pentru a învăţa despre Convenţia cu privire la drepturile copilului, Ziua internaţională a drepturilor copilului şi cele 17 obiective de dezvoltare durabilă incluse pe Agenda 2030: un plan de lecţie orientativ, Convenţia cu privire la drepturile copilului într-un format uşor accesibil copiilor, precum şi un ghid.Durata lecţiei este de aproximativ 60 de minute şi este destinată copiilor cu vârsta între 8 şi 14 ani, aceasta putând fi folosită atât în şcoli, cât şi în spaţii extraşcolare - cluburile pentru tineret. Materialele didactice pentru lecţie vor fi disponibile începând de luni, 18 noiembrie, pe platforma qie.ro.Accesând linkul www.qie.ro/drepturilecopilului/, cadrele didactice se pot înregistra şi descărca materialele de suport. După încheierea lecţiei, cadrele didactice sunt rugate să încarce fotografii şi alte materiale rezultate. După acest pas, certificatul de participare va fi eliberat în format electronic, precizează UNICEF.*** Festivalul de teatru pentru deţinuţi MultiArt va aduce pe scena Teatrului Nottara din Capitală patru spectacole - miercuri şi joi -, realizate de persoane private de libertate de la penitenciare din Bistriţa, Codlea şi Bucureşti - Rahova şi Jilava.Spectacolele selectate vor fi prezentate de 48 de deţinuţi, din patru penitenciare, care au condamnări privative de libertate ce însumează 298 de ani, 6 luni şi 123 de zile.Pentru ediţia din acest an a festivalului s-au înscris şapte unităţi, în preselecţia pentru etapa finală fiind selectate doar patru.Intrarea la spectacolele din festival este liberă, în limita locurilor disponibile.Festivalul MultiArt pentru deţinuţi "Dana Cenuşă - Descătuşare prin Cultură" este prezentat sub umbrela Festivalului "Fest(in) pe Bulevard", care a avut loc, la Nottara, în perioada 11 - 20 octombrie.*** Expoziţia "Aurul împăraţilor chinezi. Podoabe regale din perioada Wanli, dinastia Ming - Colecţia Dong Bo Zhai", organizată cu ocazia aniversării a 70 de ani de relaţii diplomatice româno-chineze, se va deschide miercuri la Muzeul Naţional de Istorie a României.Potrivit unui comunicat al MNIR, în cadrul expoziţiei vor putea fi admirate 149 de obiecte de orfevrărie extrem-orientală de o excepţională valoare istorică, care datează din timpul domniei împăratului Wanli (1573 - 1620), cel de-al paisprezecelea împărat al dinastiei Ming (1368 - 1644).Obiectele din colecţia Dong Bo Zhai provin din patrimoniul Muzeului de Artă Xi'an Qujiang şi oferă o imagine complexă asupra artei prelucrării aurului din timpul dinastiei Ming, mai ales din perioada domniei împăratului Wanli.*** Cele mai noi producţii germane vor putea fi vizionate la Bucureşti, la cea de a 14-a ediţie a Zilelor Filmului German, eveniment care va avea loc de joi până pe 27 noiembrie la Cinema Elvire Popesco.Potrivit Institutului Goethe, pe parcursul celor şapte zile ale evenimentului vor fi prezentate 12 titluri regizate de şase regizori şi şase regizoare, "egalitate totală, pur întâmplătoare", după cum precizează scenaristul şi criticul de film Andrei Şendrea, selecţionerul ediţiei din acest an.Proiecţiile din cadrul Zilelor Filmului German vor fi deschise de pelicula "Systemsprenger"/"Copilul-problemă", propunerea Germaniei la Premiile Oscar 2020. Filmul, regizat de Nora Fingscheidt, a avut premiera internaţională în competiţia de anul acesta de la Berlin, unde a fost distins cu Ursul de Argint - Premiul Alfred Bauer.Programul #ZFG14 este disponibil pe https://eventbook.ro/program/zilele-filmului-german, de unde pot fi achiziţionate şi bilete.*** Concerte, dansuri tradiţionale şi contemporane şi o prezentare de costume tradiţionale vor avea loc la cea de a VII-a ediţie a Asia Fest, care va desfăşura, de vineri până duminică, la Romexpo.Ediţia din acest an a festivalului va avea tema "Colors of Asia". Vor fi organizate şi concursuri de Cosplay, Kendama şi K-Pop.La standurile din expoziţia de servicii şi produse vor putea fi găsite condimente indiene, sosuri chinezeşti, cosmetice, cărţi, decoraţiuni şi kimonouri din Japonia, cafea turcească, kimchi coreean şi anime-uri.În zona de mâncare, vizitatorii vor putea găsi preparate tradiţionale, dar şi experimente gastronomice exclusiviste, putând degusta preparate din India, Turcia, Siria, Liban, Thailanda, China, Japonia.*** Zece filme internaţionale de comedie vor fi prezentate în premieră, de vineri până pe 27 noiembrie, în cadrul "Bucharest Best Comedy", primul festival internaţional de film de comedie din Capitală.Invitaţii speciali ai festivalului sunt regizorul şi scenaristul Radu Mihăileanu, actorii John Rhys-Davies şi Horaţiu Mălăele, care va susţine un spectacol în cadrul galei de deschidere.Selecţia festivalului cuprinde 10 filme de comedie provenind din toate colţurile lumii - SUA, Anglia, Israel, Franţa, Germania, Italia, Norvegia, Argentina, Singapore, Rusia - multe dintre ele fiind proiectate pentru prima dată în România.De asemenea, organizatorii au pregătit şi o secţiune dedicată filmului românesc de comedie.Biletele pot fi achiziţionate de pe www.eventbook.ro. Mai multe detalii despre filme, program şi ateliere - pe site-ul evenimentului www.bucharestbestcomedyfilm.ro.*** Duminica viitoare va avea loc al doilea tur al alegerilor prezidenţiale, etapă finală pentru care au obţinut cele mai multe voturi candidatul PNL, Klaus Iohannis, şi reprezentanta PSD, Viorica Dăncilă.Campania electorală se încheie sâmbătă, la ora 7,00.Autoritatea Electorală Permanentă anunţă că, potrivit legii, al doilea tur de scrutin are loc în aceleaşi secţii de votare şi circumscripţii electorale, sub conducerea operaţiunilor electorale de către aceleaşi birouri electorale şi pe baza aceloraşi liste de alegători de la primul tur.La secţiile de votare din străinătate se votează pe durata a trei zile, ca şi la primul tur, conform următorului program:* vineri, 22 noiembrie, între orele 12,00 - 21,00;* sâmbătă, 23 noiembrie, între orele 7,00 - 21,00;* duminică, 24 noiembrie, între orele 7,00 - 21,00În toate cele trei zile există posibilitatea de prelungire a votării până cel mai târziu la ora 23,59 pentru alegătorii care se află la sediul secţiei de votare la ora 21,00, precum şi pentru cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare, reaminteşte AEP.Potrivit legii, pot vota la secţiile de votare din străinătate cetăţenii români care în ziua alegerilor se află în străinătate, indiferent de motivul prezenţei acestora pe teritoriul altei ţări - domiciliaţi, rezidenţi sau turişti.Actele pe baza cărora se poate vota în străinătate sunt: cartea de identitate; cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; paşaportul diplomatic; paşaportul diplomatic electronic; paşaportul de serviciu; paşaportul de serviciu electronic; paşaportul simplu, paşaportul simplu electronic; paşaportul simplu temporar; carnetul de serviciu militar (în cazul elevilor din şcolile militare).În ceea ce priveşte votul prin corespondenţă, alegătorii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate care au primit plicul trebuie să se asigure, înainte de a lipi autocolantul pe candidatul preferat, că acesta a intrat în turul al doilea. În cazul în care autocolantul este aplicat pe un candidat care nu a intrat în turul al doilea, votul este anulat, menţionează AEP.Plicurile cu opţiunile pentru turul al doilea trebuie expediate astfel încât să ajungă la sediile birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă până cel mai târziu în data de 21 noiembrie. Cei ale căror plicuri nu ajung până la termenul menţionat vor fi notificaţi şi îndrumaţi să se îndrepte spre cea mai apropiată secţie de votare.În ţară, au fost organizate 18.748 de secţii de votare şi votarea are loc duminică, 24 noiembrie, între orele 7,00 şi 21,00, cu posibilitatea de prelungire până cel mai târziu la ora 23,59 pentru alegătorii care se află la sediul secţiei de votare la ora 21,00, precum şi pentru cei care se află la rând în afara sediului secţiei de votare. AGERPRES/(autor: Florin Marin, editor: Andreea Rotaru, editor online: Ady Ivaşcu)