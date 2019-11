5 rețete de post cu ciuperci. Rapide si delicioase

11:30

Intrat în conflict cu Noel Le Graët, președintele Federației Franceze de Fotbal (FFF), atacantul Karim Benzema nu va mai fi convocat la echipa națională a „Cocoșului Galic”. Președintele FFF a afirmat că aventura starului de 31 de ani al lui Real Madrid la națională s-a încheiat, acesta urmând a nu mai fi convocat de selecționer. […] The post Benzma capitol închis pentru naționala „Cocoșului Galic?!” appeared first on Cancan.ro.