Roxana Lupu, protagonista din filmul ”Maria, Regina României”, s-a mutat în străinătate de câțiva ani: ”Am împărțit pliante într-o atracție turistică în Londra”

18:20

Meghan Markle, 38 de ani, soția Printului Harry al Mari Britanii se găsește într-o situație delicată. Fosta actriță americană, devenită între timp ducesă de Sussex, nu a obținut încă cetățenia britanică, la un an și jumătate de la căsătoria cu Prințul Harry. Potrivit legilor din regat, ducesa Meghan trebuie să aștepte încă un an până […] Post-ul Meghan Markle e ducesă de Sussex, dar nu are cetățenie britanică! apare prima dată în Libertatea.