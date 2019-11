Silviu Vexler, deputat al comunităţii evreieşti din România: Nu concep asimilarea Preşedintelui României cu unii din cei mai odioşi criminali din istorie

21:30

„Am spus că nu ştiu dacă există sau dacă nu există, dar sunt foarte multe lucruri care se întâmplă şi cărora nu le putem da o explicaţie. Sunt foarte multe abuzuri. Şi pentru că aţi adus acest subiect în discuţie. Am văzut intervenţia preşedintelui Iohannis în justiţie. Noi nu ne-am permis niciodată să spunem un lucru, că ne-ar fi linşat. Dar am văzut un preşedinte care cere schimbarea şefiei DIICOT, cere desfiinţarea Secţie speciale”, a declarat Viorica Dăncilă, duminică la Antena 3, întrebată...