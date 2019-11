Un Imigrant român riscă închisoarea pe viață! Este judecat în Italia pentru uciderea unei foste sportive: ”Nu știu de ce sunt acuzat”

12:10

Au apărut noi informații în scandalul în care a fost implicat în acest weekend Abi Talent, care a fost lovit în cap cu un pahar de shot chiar în timp ce cânta într-un club din Tulcea. Surse din anturajul artistului au făcut dezvăluiri despre comportamentul patronului agresor, dar și despre intervenția polițiștilor tulceni. Citește și: […] The post Abi Talent, înconjurat de polițiști după scandalul din Tulcea. Noi informații despre incidentul violent în care a fost implicat artistul appeared first on Cancan.ro.