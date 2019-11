Imagini șocante cu ultimele clipe din viața șoferului care a salvat un om! S-a prăbușit cu TIR-ul 20 de metri de pe pod VIDEO

12:10

Ministrul Mediului, Costel Alexe, a declarat,duminică, în cazul ursului rănit, lăsat să agonizeze pe un drum din Harghita, că veterinarul din zonă nu avea tranchilizant și a fost trimis un alt medic pentru a adormi ursul și să-l îngrijească, însă atribuția de intervenție era a Jandarmeriei și a DSV.