Cum s-au dat de gol celebra designeriță & fostul membru al Guvernului?! Am intrat în posesia ”probei-cheie”!

13:20

Scene de groază s-au petrecut în timpul unui spectacol de circ în Hunedoara. O tânără acrobată a căzut în gol, după ce coarda de susţinere s-a rupt chiar în momentul în care ea se afla la o înălțime destul de mare. Câțiva dintre spectatorii aflați în public au filmat clipele traumatizante, iar artista a fost […] The post Momentul în care o acrobată cade în gol, după ce coarda de susţinere s-a rupt. Au urmat scene traumatizante la spectacolul de circ în Hunedoara | VIDEO appeared first on Cancan.ro.