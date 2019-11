Un tânăr din Satu Mare a murit sub ochii polițiștilor care cercetau un scandal între doi bărbați

13:30

Ursul care a fost lăsat să agonizeze aproape o zi pe drum, în Harghita, a fost împușcat de vânători. Potrivit autorităților, animalul a fost ridicat de pe carosabil duminică, iar circulația rutieră a revenit la normal. Reprezentanții IPJ Harghita au declarat, duminică, pentru MEDIAFAX, că ursul lovit de mașină a fost, în cele din urmă, […]