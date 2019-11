Războiul dintre Bianca Drăgușanu și soțul ei ia amploare! Ce a spus afaceristul despre ziua în care va divorța

15:50

Autoritățile de reglementare germane și sud-africane au întreprins acțiuni separate în ceea ce privește vânzările unei presupuse criptomonede de aur. Autoritatea de Supraveghere Financiară din Germania (BaFin) a emis un ordin de desistare împotriva Karatbit pe 21 octombrie pentru emiterea monedei KaratGold fără licență necesară în țară. De asemenea, Autoritatea de conducere a sectorului financiar […]