”Pământul nelocuibil. Viața după încălzirea globală”, de David Wallace-Wells | RECOMANDARE DE CARTE

12:00

Daniela Gyorfi are 51 de ani și arată la fel de sexy ca și în tinerețe. Pentru cei care s-au întrebat câte intervenții are vedeta, pentru a arăta perfect, aceasta a oferit răspunsul. Nu de puține ori, interpreta a fost întrebată câte operații estetice are, iar Daniela Gyorfi susține că nu ar avea prea multe, […] Post-ul Câte operații estetice are Daniela Gyorfi. „Mi-e și rușine, nu știu cum să mai spun” apare prima dată în Libertatea.