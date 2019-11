Avocatul familiei Măceșanu, declarație-șoc: ”Gheorghe Dincă ar putea fi eliberat în ianuarie!”

08:20

Infracțiunile nu au vârstă, iar un ieșean de 62 de ani a intrat în atenția polițiștilor. Este considerat unul dintre cei mai influenți interlopi din România și se credea intangibil. Numai că acum se află în arest, pentru 30 de zile, fiind acuzat de trafic de carne vie. Polițiștii britanici au colaborat cu oameni ai […] The post Ce le făcea femeilor acest bărbat din Iași întrece orice imaginație. Descoperirea făcuta de polițiști la percheziții appeared first on Cancan.ro.