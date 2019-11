Franţa: Justiţia a identificat 250 de potenţiale victime ale unui fost chirurg acuzat pedofilie

13:00

Când economia creştea singură, am mai stimulat-o suplimentar să ajungem la 7%, dar cu 4-5% era suficient, iar când economia merge în jos, să te apuci să faci corecţii e treabă grea, a atenţionat, luni, într-o conferinţă de specialitate, Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR)."Noi, Banca Naţională, atenţionăm că nu poate fi ceva mai rău, în momentul în care economia o ia în jos, să n-ai resurse de a o susţine, dimpotrivă să fii obligat să tai din resurse. Regula spune că după trei ani de pro-ciclitate, cât au fost în România, când economia va veni în jos, rămâi în pro-ciclitate. Aceasta e marea provocare a României din prezent. Ne vor forţa pieţele să găsim resurse, adică eventual să luăm măsuri de corecţie exact când nu trebuie. Asta încercăm să facem acum cu Guvernul, să evităm ca, într-o eventuală perioadă de scădere a activităţii economice, să luăm tot măsuri pro-ciclice. Când economia creştea singură, am mai stimulat-o suplimentar să ajungem la 7%. Era nevoie? Cu 4-5% era suficient... Când economia merge în jos, să te apuci să faci corecţii e treabă grea. Nu sunt aici să vă sperii, ci să vă încurajez. E treaba instituţiilor statului să găsească soluţii", a spus Isărescu.Acesta a menţionat, totodată, că, în România, a fost stimulată, "uneori prea mult", recuperarea decalajelor prin politici fiscale pro-ciclice iar creşterea PIB bazată, în mare parte, pe consum acoperit din importuri nu este bună."Am stimulat, uneori prea mult, recuperarea decalajelor prin politici fiscale pro-clicice. Trebuie să facem asta cât mai puţin posibil, pentru că e dureros, în ceea ce priveşte reformele structurale. Când stimulezi consumul, creşte PIB. Noi am stimulat PIB-ul produs de alte ţări, ăsta este adevărul. Poţi să minţi oriunde în statistică, dar undeva te prinde rapid minciuna din urmă, în balanţa externă. Acolo te confrunţi cu exteriorul. Faptul că avansul PIB s-a bazat, în mare măsură, pe consum, care a fost acoperit din importuri, ca să nu explodeze preţurile, înseamnă că, pur şi simplu, nu este bine. Ciclul economic trebuie împăcat cu ciclul politic şi asta e treabă grea... Spun pentru toată lumea, şi pentru media, că nu fac parte din categoria acelora care cred că ciclul electoral trebuie să se dea după ciclul economic. Au altă logică, fiecare are logica lui, dar să se facă eforturi ca ele să se împace, să nu apară divergenţe majore, fracturi. Trebuie să înţegem că ciclul politic are logica lui. Democraţia are un cost. Trebuie găsită o formulă de compromis între ciclul economic şi ciclul politic",Consiliul Concurenţei organizează, luni, la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), conferinţa cu tema "Mediul concurenţial şi competitivitatea în sectoare cheie ale economiei româneşti'. AGERPRES/(A - autor: Daniel Badea, editor: Andreea Marinescu, editor online: Anda Badea)