Ea are 23 de ani, iar el 69! Amor nebun în ciuda diferenței de vârstă! Ce spune femeia despre faptul că e mai bătrân

Cristian Flueraru, specialist în analiză cartografică, este unul dintre cei şase fani Depeche Mode care îşi spun poveştile în documentarul „Spirits in the Forest” al trupei Depeche Mode, ce va rula pe 21 noiembrie la Grand Cinema & More. Într-un interviu acordat Urban.ro, el vorbeşte despre cum a descoperit muzica grupului în urmă cu 30 de ani, despre concertele la care a participat, despre cum a ajuns să facă parte din proiect şi legăturile dintre membrii comunităţii de fani.