VIDEO HALUCINANT. Un bărbat din Făgăraș și-a incendiat casa, apoi a încercat să dea cu mașina peste jandarmi! Au tras focuri de armă și…

Stefanos Tsitsipas a câștigat Turneul Campionilor la debut, după o finală electrizantă jucată împotriva lui Dominic Thiem. Austriacul și-a adjudecat primul set, a avut 2 reveniri în setul decisiv, dar a cedat până la urmă partida, scor 7-6, 2-6, 6-7. Tsitsipas confirmă așteptările uriașe după ce a câștigat în 2018 ATP Next Gen Finals, competiție