Din nou pe harta Europei » România are două reprezentante în grupele Cupei EHF: Corona Brașov și Măgura Cisnădie

România are două reprezentante în grupele Cupei EHF: Corona Brașov și Măgura Cisnădie. Cisnădie este cel mai mic oraș care are reprezentantă în grupele Cupei EHF, pentru al doilea an consecutiv. O realizare excelentă pentru orășelul sibian de 12.000 de suflete.Ambele echipe au avut emoții mari în obținerea calificării, reușind acest lucru doar pentru că au înscris goluri mai multe în deplasare. ...

